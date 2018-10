Corso di euritmia per adulti: elementi pedagogici e artistici, a cura di elisabetta fusconi

Sette incontri, ogni lunedì alle 20.30, dal 15 ottobre al 26 novembre.



L'euritmia è un'arte del movimento un'esperienza artistica in cui, attraverso la gestualità, vengono manifestate in modo visibile le leggi archetipiche del suono e del linguaggio e la connessione esistente fra queste leggi e lo spazio interiore ed esteriore dell'uomo.



Il lavoro euritmico risveglia ed affina la capacità di ascolto, oggi così compromessa, che dovrebbe trovarsi alla base di ogni autentico impulso sociale e la trasforma in coscienza del corpo e delle correnti vitali che muovendolo si connettono intimamente alla struttura del linguaggio e della comunicazione: ogni suono viene sperimentato nella sua qualità intrinseca, che è identica in tutte le lingue.



La mobilità interiore risvegliata dall'euritmia rinforza la vita animica, permettendo alle forze di pensiero di trasformarsi in impulsi volitivi sulla base di un sentire sano ed equilibrato.



"L'arte, - sosteneva Goethe -, è una rivelazione delle leggi segrete della natura. Senza l'attività artistica esse non potrebbero mai giungere alla nostra coscienza."

E' preferibile partecipare a tutti i 7 incontri e il costo totale è di 80€; nel caso si volesse fare solo qualche lezione il costo è di 13€ a lezione.

