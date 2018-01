Per iniziare al meglio quest'anno vi proponiamo un divertentissimo corso di Gioco-Danza!

Il corso si terrà il giovedì dalle 17.30 alle 18.30(salvo 3 lezioni al lunedì alla stessa ora) ed è aperto a tutti i bambini tra i 2 e i 6 anni. Il corso è solo ed esclusivamente per i bambini, i genitori possono sfruttare l'ora per andare a fare commissioni, oppure aspettarli nell'altra stanza e fare due chiacchiere.

Prima lezione giovedì 11 gennaio ore 17.30 al costo di 5euro (gratis per gli iscritti al nido o per chi sceglierà di iscriversi a tutto il corso).