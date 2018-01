corso di scrittura creativa ai diari di bordo

The FLR - The Florentine Literary Review

presenta



Un weekend di scrittura e autori con

The FLR ai Diari di Bordo

27 e 28 gennaio 2018



- Un laboratorio di scrittura autobiografica in giro per l’Italia

- La presentazione dei numeri usciti della rivista, assieme a Paolo Zardi (a ingresso gratuito)



con il direttore Alessandro Raveggi



In occasione dell’imminente uscita del numero 3 “Sacred / Sacro”, la rivista letteraria bilingue The FLR – The Florentine Literary Review pubblicata per The Florentine Press, arriva ai Diari di Bordo di Parma un weekend di scrittura e letture assieme al direttore e scrittore Alessandro Raveggi, sabato 27 e domenica 28 gennaio.



Evento speciale del laboratorio, sarà proprio la presentazione della rivista (a ingresso libero), con lo stesso direttore e lo scrittore Paolo Zardi.



Il laboratorio offre ai suoi partecipanti un vero e proprio corso base – in 10 ore – fornendo tecniche, consigli, revisioni, letture, esercizi e dibattito, a partire dalla scrittura autobiografica: da quella più classica, alle sue modalità contemporanee, in Italia e all’estero.



PER ISCRIZIONI: Inviare una e-mail a diaridibordo@outlook.it o passare in libreria (Borgo santa Brigida 9, 43121 Parma)



Orari e durata: Sabato 27 e domenica 28 gennaio, dalle 10.30 alle 12:30, e dalle 14:30 alle 17:30 - 10 h (5 h per giornata)



Evento speciale Sabato 27, alle 18: Presentazione della rivista The FLR con il direttore Alessandro Raveggi e lo scrittore Paolo Zardi



Costo: 125 € (inclusa una copia della rivista)



Partecipanti e requisiti: per partecipare al laboratorio non sono necessarie esperienze pregresse; il corso è rivolto a principianti, amanti della letteratura e dei libri.



PROGRAMMA IN SINTESI (sono possibili variazioni)



Ogni partecipante si troverà a dialogare con il curatore e gli altri partecipanti, condividendo i propri materiali già scritti, e collaborando in esercizi di gruppo, nonché scoprendo e leggendo autori vecchi e nuovi. Per questo formato, particolare attenzione sarà riservata all’arte del “ritratto” personale: usando materiale fotografico, pittorico e visuale, i partecipanti lavoreranno alla creazione e all’editing di un autoritratto o di un ritratto altrui (un familiare, un amico/un’amica, una persona cara) in forma scritta.



1° giornata

Mattina 10:30 – 12:30 – Presentazione dei partecipanti – Come iniziare (L’incipit nell’autobiografia) – Letture & esercizi sull’incipit



Pausa pranzo (13-14:30)



Pomeriggio 14:30 – 17:30 – Prime idee di scrittura (discussione dei partecipanti) – Principali tecniche per una buona autobiografia: – Letture & esercizi: l’auto-fiction, la nuova modalità autobiografica – Conclusioni della giornata.



2° giornata

Mattina 10:30 – 12:30 – Letture & esercizi: la memoria familiare e il ritratto – Analisi del lavoro di metodo e raccolta per scrivere un libro autobiografico – Abbozzo del progetto di scrittura finale (con inizio di scrittura)



Pausa pranzo (13-14:30)



Pomeriggio 14:30 – 17:30 – Rassegna di altri autori fondamentali per il lavoro autobiografico (Ernaux, Enard, Carrere, Yourcenar, Bolaño, tra gli altri) – Letture & esercizi: il viaggio – Scrittura e lettura del progetto finale di scrittura dei partecipanti (il ritratto / L’autoritratto) – Conclusioni del laboratorio





ALESSANDRO RAVEGGI (Firenze, 1980) ha scritto romanzi, saggi letterari, raccolte poetiche. Le sue ultime pubblicazioni sono “Il grande regno dell’emergenza” (Liberaria), “Panamericana” (La nuova frontiera”), “Nominazioni” (Ladolfi) e l’introduzione curata per Giunti a “I delitti della Rue Morgue” di Edgar Allan Poe. Suoi racconti e reportage sono apparsi su importanti riviste, quotidiani e magazine italiani. Ha scritto dal 2011 alcune serie letterarie per il Corriere della Sera e La Repubblica, nelle loro edizioni toscane. Insegna letteratura alla New York University ed altre università americane. Dirige la rivista letteraria bilingue The FLR. Il suo corso autobiografico “Vite che sono in fondo la mia” è stato presentato in Toscana e fuori dalla regione in numerose edizioni, dal 2013. + Info: http://colossale.wordpress.com/