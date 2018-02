corso patente nautica a parma da lunedì 5 febbraio

Corsi Patente Nautica di primavera 2018



Si inizia lunedì 5 febbraio dalle ore 20 alle ore 22, due sere a settimana il lunedì e mercoledì. Esame scritto possibile a Parma da fine marzo 2018. Corsi Residenziali, serali, intensivi e studio online con aula virtuale.



Il corso che inizia parte con la patente nautica a vela e a motore, entro 12 miglia e segue l'integrazione senza limiti per chi lo desidera. Gli esami da marzo sono scritti e pratici: gli scritti a Parma e La Spezia, quelli pratici in mare a La Spezia sulla barca a vela o a motore della scuola. I corsi si svolgono a Parma presso la Scuola Nautica Parma Vela (aut nr 53223/PR) in Borgo Venti Marzo nr 6 dalle 20 (accesso libero auto in centro storico dalle 19.30). Parma Vela è la prima a Parma e una delle pi§ grandi scuole nautiche italiane. www.parmavela.com informazioni tel 0521207711 sms/WP 3339009020