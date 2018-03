costellazioni familiari e sistemiche a parma

Costellazioni Familiari sono un efficace metodo di presa di coscienza e risoluzione delle più diverse problematiche: dallo stato di malessere psicologico a sintomi fisici o a qualsiasi conflitto relazionale con le persone significative della nostra vita in ambito familiare o lavorativo.



Dopo un’introduzione teorica sulle leggi che governano il sistema familiare, si procederà ad esplorare il campo morfogenetico relativo alle dinamiche relazionali con i membri della propria famiglia di origine, con partner, figli, colleghi di lavoro, o più in generale con chiunque si senta di avere un conflitto, disagio o difficoltà che non si riesca a comprendere, allo scopo di scoprirne le cause profonde, la cui consapevolezza ci apre la strada alla vera riconciliazione.



La costellazione ci mostra la parte sommersa dell’iceberg, ossia non solo quello che già sappiamo, ma anche e soprattutto quello che non sappiamo riguardo la nostra famiglia e ai nostri condizionamenti nascosti nell’inconscio personale, familiare e collettivo.



Utilizzando il lavoro con la Psicogenealogia si opera per ricostruire la linea ereditaria e si prende coscienza dei lutti, dei traumi, delle ingiustizie, delle esclusioni, delle violenze subite dagli antenati che vengono trasmesse ai discendenti, insieme al compito risanatorio per riportare equilibrio nel sistema.



Riconnetterci alle nostre radici significa mettere ordine nel nostro Albero Genealogico, sciogliere gli “irretimenti” e utilizzare tutta l'energia e il nutrimento che ci arriva dalla Terra, ossia dagli Antenati, per dirigerla verso i nostri progetti, che non sono altro che i frutti dell’albero.







COME SI SVOLGE

--------------------------------------------------------------------------------

Per chi lo desidera, durante la giornata, è possibile mettere in scena la propria costellazione.

Altrimenti si può semplicemente assistere alle costellazioni degli altri partecipanti ed eventualmente fare da rappresentante.



È possibile effettuare delle sessioni individuali su richiesta.



È necessaria la prenotazione.







DOVE

--------------------------------------------------------------------------------

forma RED

Villa Serendipity

Via G. Sambataro 15

43012 Fontanellato PR

https://goo.gl/maps/Gf1yjF6QJzm







ORARIO

--------------------------------------------------------------------------------

• 9:30 - 12:30 prima parte

• 12:30 - 14:30 pausa pranzo

• 14:30 - 19:30 seconda parte







PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

--------------------------------------------------------------------------------

Donatella: 389.6531691 - d.bussolati@gmail.com

Janhu: 393.9374116 - costellazioni@ecommunication.it

http://costellazioni.ecommunication.it/costellazioni-familiari-e-sistemiche/parma







FACILITATORE

--------------------------------------------------------------------------------

Janhu Silvio Crispiatico

Facilitatore in Costellazioni familiari e Sistemiche.

Maestro di Reiki sistema Usui

Formazione presso la Scuola Olistica "La Città della Luce"