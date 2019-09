costellazioni familiari: seminario con barbara testi

A pochi giorni dalla morte di Bert Hellinger un seminario per parlare della metodica da lui individuata e ampliata nel corso di una vita.



Giovedì 26 settembre gli Aperitivi Formativi approdano in città da Humus Bio Bakery & Bistrot, ristorante, caffetteria e forno bio natural, che si trova a Parma in via R. De Capelluti, 6/A.



La serata avrà inizio alle 19.30 con una panoramica sulle Costellazioni Familiari, sul campo e le sue applicazioni nella metodica di Bert Hellinger, primo costellatore e divulgatore della sistemica.



“All'interno di ogni sistema: una famiglia, un'azienda, una classe scolastica, un popolo – spiega Barbara Testi, costellatrice sistemica e operatrice olistica - esistono dinamiche non chiare che spesso provocano malesseri, conflitti, dipendenze, che condizionano le relazioni affettive, ma anche quelle in ambito sociale o professionale e le Costellazioni sono uno straordinario metodo per risolvere le dinamiche nascoste nella propria famiglia o sistema”.



“Nelle Costellazioni – prosegue la Testi - si lavora contemporaneamente con l’anima e con il corpo, si va oltre la mente. Si può procedere rapidamente verso un processo di liberazione dai condizionamenti ancestrali, arrivando a guidare la nostra vita in modo consapevole e gioioso. Il cerchio delle Costellazioni durante una rappresentazione sistemica è uno spazio sacro e vige l’assoluto rispetto per il lavoro svolto durante la costellazione, le persone e i loro percorsi, le situazioni che si manifestano. Non c’è giudizio, né preconcetto”.



Chiude la parte formativa una meditazione guidata e a seguire un aperitivo con degustazione di prodotti bio bakery, natural, km 0, veg e senza allergeni, preparati da Mauro Fini, resident chef di Humus Bio Bakery & Bistrot.



Per ulteriori informazioni e partecipare - €25 fino ad esaurimento posti - contattare il numero 338 5219408.