'Creature magiche dell’Appennino'

Ci sono esseri, creati dai racconti, che hanno continuato per millenni a popolare l'immaginario delle comunità d'Appennino, creature magiche di natura animale, ibrida o antropomorfa che si potevano incontrare in luoghi precisi e per cui gli uomini avevano sviluppato attenzioni, paure e scongiuri per proteggersi. Con un racconto fatto di parole e musica, si entra in questo mondo seguendo i passi di un Ulisse appenninico pronto a conoscere, meravigliarsi e soprattutto a imparare quanto la paura possa essere preziosa. Tutte le storie sono state raccolte sull'arco dell'Appennino tosco-ligure-emiliano, casa per casa, paese per paese...

I testi sono tratti da 'Dove il vento si ferma a mangiare le pere' di Mario Ferraguti.



Lo spettacolo si inserisce all’interno di Teatro nel Taro, un progetto del Comune di Medesano (Pr) e dell'Associazione Ottotipi Spaccio D'Arte.





