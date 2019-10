crescere imprenditori: servizi e opportunità per le pmi

Camera di Commercio di Parma, InfoCamere, Area S3, On/Off e On/Off Punto Europa organizzano “Crescere Imprenditori. Servizi, opportunità e finanziamenti per le PMI”: un pomeriggio rivolto a PMI e imprenditori del territorio per promuovere gli strumenti e i servizi digitali offerti dalla Camera di Commercio di Parma, oltre alle opportunità di finanziamento e supporto a livello regionale e nazionale.



La partecipazione all’evento, in programma giovedì 31 ottobre dalle 15.00 alle 18.00 presso Camera di Commercio (Via Verdi 2 Parma), è gratuita previa compilazione dell’apposito form online al link: https://bit.ly/2oU7afX.



Durante l’evento, le aziende potranno attivare presso i corner dedicati i seguenti strumenti digitali: Spid* e Cassetto Digitale (per i quali sarà necessario arrivare muniti di firma digitale o CNS con PIN, documento d’identità, tessera sanitaria e smartphone) e token wireless.



PROGRAMMA

Ore 15.00 | Saluti Istituzionali, Maria Simonini di Camera di Commercio di Parma, Alain Marenghi di Art-Er Attrattività Ricerca Territorio Area S3 e Rossella Lombardozzi di On/Off



Ore 15.30 | Gestire un'impresa nell'era digitale, Carla Carloni di InfoCamere ScpA



Ore 16.10 | L'impresa possibile: Invitalia presenta gli incentivi per la nuova imprenditorialità,

Massimo Calzoni di Invitalia



Ore 16.50 | Il Bando Servizi Innovativi nelle PMI 2019, Simone Taddei di On/Off Punto Europa



Ore 17.30 | Q&A e Saluti finali



CONTATTI

Maria Simonini - Cecilia Bonati

Telefono 0521/210246.203

E-mail: promozione@pr.camcom.it

