crescita personale: due giornate di corso al centro quintessenza

L’eroe realizza sempre la sua missione. Per dimostrare forza e valore, affronta però una serie di sfide necessarie al raggiungimento del suo obiettivo, tra difficoltà ed imprevisti. Per aiutare a compiere il viaggio che porta ad un vero cambiamento della propria vita, Emanuele Arletti, psicologo e psicoterapeuta, ed Andrea Giuffredi, coach umanista ed istruttore mindfulness, hanno ideato il corso “Libera il tuo Eroe: 7 passi dal sogno al cambiamento”, un seminario esperienziale – in programma sabato 13 e domenica 14 ottobre 2018 negli spazi del Centro Quintessenza di via Parigi 19/C a Parma – che offre la possibilità di esplorare ed affrontare un percorso di crescita personale ispirato alla struttura narrativa delle fiabe e dei racconti che tutti conoscono fin da bambini.Il corso “Libera il tuo Eroe” integra tecniche psico-corporee e metodologie di coaching umanistico, finalizzate ad esprimere pienamente le proprie risorse e potenzialità liberando da ostacoli e condizionamenti. Si potrà così puntare a raggiungere il proprio futuro desiderato in modo consapevole e definito, acquisendo nuovi strumenti e strategie utili alla propria crescita personale e trovando infine le chiavi per aprire la porta dei propri sogni.Queste le tappe del percorso: I) La situazione iniziale e il presente percepito; II) La decisione e il futuro desiderato: dall’addormentamento alla consapevolezza; III) Il viaggio: prepariamoci e partiamo; IV) Le difficoltà: oltre il luogo sicuro; V) La battaglia: libera il tuo eroe; VI) La vittoria: io valgo; VII) Il finale: il potere del cambiamento. Iscrizioni aperte fino al 5 ottobre.Per scaricare gratuitamente i video formativi: https://www.giuffrediandrea.com/eroe/Per altre info e costi:Dott. Emanuele ArlettiTel. 3407467940 oppure e.arletti@quintessenza.netwww.quintessenza.netDott. Andrea GiuffrediTel. 3498022561 oppure scrivimi@giuffrediandrea.comwww.giuffrediandrea.com