cristiano malgioglio live show e party anni 90 e 2000 al campus industry

Cantante, paroliere e personaggio televisivo tra i più amati, Cristiano Malgioglio porta il suo live show al Campus Industry venerdì 4 maggio accompagnato da drag queen, dj set e molto altro, per un grande spettacolo in chiave trash e queer. Ingresso riservato ai maggiorenni, apertura porte alle 22:00, biglietti a 13 euro + diritti di prevendita oppure 15 euro in cassa. E il weekend offre ancora festa, sabato 5 maggio, con il Party Anni 90 e 2000 a cura di Megamix - 90s party che prevede il concerto tributo a Max Pezzali & 883 dei Con Un Deca e a seguire animazione e trash performance dei Belli e Impossibili, già protagonisti di striptease comici a Take me Out, Italia's Got Talent e Chiambretti Night. Apertura ore 22:00, ingresso 5 euro prima della mezzanotte, 10 dopo.



Cristiano Malgioglio ha contribuito a scrivere la storia della canzone italiana, parte di un movimento cantautorale che lo ha portato a entrare in contatto sin dai primi passi, a Genova, con Gino Paoli, Luigi Tenco e Fabrizio De André: fu proprio De André che agli inizi della carriera di Malgiglio gli procurò il primo contratto discografico con la Ricordi. Nel corso della sua carriera ha scritto successi per Giuni Russo, Mina, Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Patty Pravo, Ornella Vanoni, Marcella Bella, Pupo e molti altri, oltre ad averne interpretati personalmente. Senza aver mai smesso di cantare, la storia più recente di Cristiano lo ha portato al successo nelle arene televisive, di cui è un dei protagonisti indiscussi: amato e apprezzato da un ampio pubblico, Malgioglio è un personaggio di spettacolo completo che non disdegna la cultura ma anzi ne uno dei campioni assoluti. Venerdì 4 maggio si esibirà al Campus Industry Music di Parma, in largo Simonini. Prima della sua esibizione, la serata sarà aperta dall'Ape Regina’s Drag Queen Super Show, con Ape Regina, Luciana col Pizzetto e Tina. Dopo il live show di Malgioglio, l'evento proseguirà con Dj Salsnich, Wow-Queer&Trashy, Pietro Hs Dj, Cricket Voice e Drag La Zia.