curarsi con il cibo - conferenza e degustazione

Alimentarsi correttamente è alla base della nostra salute e benessere e dopo un periodo di stravizi come quello appena trascorso disintossicarsi e il primo passo per rimettersi in forma. "Curarsi con il cibo" è il titolo della conferenza in cui relazioneranno la naturopata Simona Tarasconi e la consulente del benessere Susanna Bettini, al termine della quale si terrà un momento conviviale con degustazioni vegane e bevande detossinanti. I posti sono limitati, per ulteriori informazioni e per è possibile contattare i numeri 347 6174772 (Susanna) o 347 5272633 (Sabrina).