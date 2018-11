Da Euronics il Black Friday arriva in anticipo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Parma 14 novembre 2018 - Il Black Friday, la festività statunitense che tutti gli anni ritorna ogni primo venerdì dopo il giorno del ringraziamento e sancisce ufficialmente l’inizio dello shopping natalizio, sta per tornare ed Euronics lo anticipa con l’incredibile promozione del “Black Friday Day, Day, Day”. Dall’8 al 21 novembre 2018, i punti vendita Euronics di Parma offrono ai propri clienti sconti imperdibili per quanto riguarda numerose tipologie di prodotti di altissima qualità e tecnologia avanzata. Tablet, tv, stampanti, software per la sicurezza in rete, elettrodomestici e accessori per la casa, sono solo alcuni degli innumerevoli prodotti offerti da Euronics a prezzi vantaggiosi, per soddisfare al meglio le esigenze di tutti. Come i nuovi Samsung Galaxy A9, Galaxy J6+ e Galaxy J4+ o gli speciali notebook e tablet di ultima generazione. Tra i servizi per PC, Euronics offre le Tie Card Computer e le Tie Card 365 per garantire supporto e protezione completa a tutti i pc. Le sorprese non finiscono qui ma continuano grazie alla speciale iniziativa che Euronics offre a tutti suoi clienti per la rateizzazione degli acquisti: per tutta la durata del “Black Friday Day, Day, Day” negli store di Parma, grazie alla promozione finanziaria a Tasso Zero, è possibile pagare in 10 rate i prodotti acquistati con importi da 200€ a 1500€ e in 20 rate tutti i prodotti da 800€ a 1500€ (salvo approvazione della finanziaria). Scopri tutte le novità Euronics nei due punti vendita di Parma: in Via Napoleone Colajanni presso Esselunga di Via Emilia Ovest, dove tutta l’esposizione dello store si sviluppa su due piani diversi in una location moderna e accogliente al tempo stesso, e presso Parma Retail, dove il negozio è facilmente raggiungibile grazie al comodo parcheggio del centro commerciale. Il Black Friday di Euronics ti aspetta con prezzi da togliere il fiato!