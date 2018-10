da parma in liguria con pranzo in locanda

Da Montemarcello ad Ameglia nella terra degli antichi Liguri Apuani.

Avete mai visto il mare d’autunno? Immersi nel Parco Naturale di Montemarcello-Magra, raggiungeremo il BORGO di MONTEMARCELLO, inserito all’interno del circuito de ‘I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA‘, dove la nostra guida ci racconterà del popolo guerriero degli APUANI LIGURI, scomparsi dal nostro territorio all’arrivo dei Romani che hanno ridotto questo popolo in schiavitù. Raggiungeremo il belvedere del borgo, dove ci si manifesterà in tutta la sua bellezza il GOLFO DI LA SPEZIA con le sue Isole e il mare sconfinato. Lo schema del borgo di Montemarcello, unico nel suo genere tra i paesi vicini, ci farà capire come i romani ebbero la meglio sul fiero popolo degli Apuani, dando inizio alla storia più recente del versante che divenne parte della LUNIGIANA antica. Continueremo il nostro cammino fino al BORGO MEDIOEVALE di AMEGLIA, con PRANZO a base di specialità liguri presso la Locanda di Marina e Tiziana, due stupende locandiere che ci faranno sentire come a casa. Il rientro alle macchine sarà breve (ca. 30 minuti di cammino), proprio per permetterci di godere il pranzo all’ombra della Torre del castello di Ameglia, senza più preoccuparci dell’orario!



Area di rilevanza naturalistica: Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra e SIC IT1345109 Montemarcello.



PROGRAMMA

Appuntamento 1: puntuali ore 7:15 presso Negozio Scarpamondo, Via Cremonese, 20, 43126 Parma PR. Oppure ritrovo all’appuntamento 2.

Appuntamento 2: ore 9 nel borgo di AMEGLIA 19031 SP- Piazza della Libertà 20, C & Key Bar. Possibilità di parcheggio ad Ameglia: Parcheggio a 5 piani – indirizzo Strada Provinciale 28, 19031 Ameglia Alta SP – borgo sotrico (parcheggi gratuiti ai piani 3 e 4).

Rientro previsto per le ore 16

Difficoltà: E (Escursionistico; media difficoltà)

Dislivello: 500 metri

Lunghezza: 8 km

Ore di cammino (soste escluse): 3.30



QUOTA DI PARTECIPAZIONE

12€ Adulti e ragazzi dai 13 anni;

10€ Bambini e ragazzi fino ai 12 anni;

+ Pranzo a menù fisso 15 euro presso LOCANDA AMEGLIA ALTA di Tiziana Porta e Marina Chella

Menù adulti: Focaccia ligure calda e pecorino; Pane di vinca con lardo; torta di verdura; Testaroli amegliesi (pesto, olio e formaggio), acqua e caffè. Escluso Vino.

Il menù vegetariani prevederà sostituzione di piatti contenenti carne con altri a base di verdure.

I bambini al di sotto dei 12 anni pagano ciò che consumano.

Per chi è adatta: possono partecipare bambini dai 9 anni di età. I minori di 18 anni devono essere accompagnati da un adulto.



Equipaggiamento obbligatorio: Pile o maglioncino, borraccia da 1 litro/thermos, calze e scarponcini da trekking, giacca o mantellina impermeabile. Facoltativo: bastoncini da trekking.

Numero massimo di partecipanti: 22

La quota comprende l’accompagnamento per tutta la durata della giornata di Antea Franceschin – Guida Ambientale Escursionistica. La quota NON COMPRENDE il viaggio da e per il punto di partenza, il pranzo in locanda.



Controvento Trekking incentiva il carpooling: chiediamo ai partecipanti di mettere a disposizione la propria automobile per raggiungere il luogo di partenza dell’escursione, dando un passaggio ad altri partecipanti.

Le spese di viaggio sono calcolate sommando il costo del viaggio di tutte le auto, poi diviso per tutti i partecipanti, ad eccezione dei guidatori e della guida (che non pagano le spese viaggio). Costo per auto andata e ritorno: 48.50 euro.



Annullamento: La gita viene confermata con un minimo di 5 partecipanti. La gita verrà annullata solo in caso di forte maltempo entro le ore 18 del giorno precedente la gita.

La partecipazione all’escursione comporta l’accettazione del Regolamento d’escursione.



ISCRIZIONI

Antea +39 3480725255

email antea@controventotrekking.it

Prenotazioni entro giovedì 23 novembre 2018

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...