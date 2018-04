Da RURAL MARKET nuovi appuntamenti con la BIODIVERSITA' LOCALE

In arrivo ad aprile e maggio nuovi appuntamenti con la biodiversità locale

Al Rural Market di Parma continuano gli incontri del sabato mattina dedicati ad approfondimenti su prodotti biodiversi. Il 14 aprile, il 5, il 12 e il 26 maggio 2018, dalle 10.30 alle 12.30

Una data ad aprile e tre a maggio, per scoprire razze e prodotti dimenticati che hanno accompagnato le tavole dei nostri nonni e che ora, grazie alla passione e all’impegno di agricoltori e allevatori custodi, possiamo anche noi tornare a gustare.

Sabato 14 aprile con Alessio Zanon, esperto di biodiversità animale, si parlerà di alcune razze bovine in via d’estinzione, come la vacca Bianca Valpadana, l’Ottonese, la Grigia dell’Appennino e la Bardigiana, dal cui latte crudo intero si ottengono dei formaggi unici di grande personalità.

Il 5 maggio sarà la volta di Laura Peri che a Montevarchi (Ar) alleva all’aperto, tra vigneti e ulivi, il pollo Valdarnese bianco, un’antica razza autoctona toscana.

Il 12 maggio si conosceranno invece due antiche varietà di legumi toscani: il fagiolo zolfino, color giallo paglierino e dalla buccia finissima che lo rende molto digeribile, e il cece rosa, particolarmente apprezzato per la sua particolare consistenza. Non mancheranno gli assaggi! Infine il 26 maggio l’agronomo ed esperto di biodiversità Mauro Carboni parlerà di alcune varietà locali di ciliegia, come la Mora piacentina, la Gialla, la Flamenco, la Giambella e la Pavesi. Ognuna, come si può immaginare dai nomi, caratterizzata da colori, sapori e caratteristiche unici! Il Rural Market è aperto dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 17 alle 20. Chiuso la domenica e il lunedì.

Per approfondire: www.rural.it

Gallery