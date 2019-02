danze gipsy & indian beauty workshop, domenica 24 marzo

Domenica 24 Marzo 2019 - Ore 14.30-17.30

Danze Gipsy & Indian Beauty Workshop



Un pomeriggio dedicato a scoprire l’arte di adornarsi nella cultura e nella danza indiana e a danzare al ritmo delle ipnotiche danze del deserto indiano del Rajasthan.

Impareremo a utilizzare la gonna e il velo come strumenti che esaltano la femminilità danzando ai ritmi delle danze nomadi del deserto del Rajasthan. Scopriremo che dietro ogni gesto vi è un preciso significato simbolico e non solo! Molte delle usanze tutt’ora vive tra le donne indiane hanno evidenti benefici psicofisici sulla loro salute.



Le danze del Rajasthan fanno parte di quel patrimonio artistico-culturale dell’India e la danza Kalbelia in particolare è stata riconosciuta come patrimonio mondiale UNESCO. Conoscere queste danze significa ritornare alle radici della danza come espressione di gioia e momento di unione e condivisione e soprattutto alla cultura nomade che ha influenzato tutte le danze sulla via dei gitani.

Queste danze sono libere da schemi; una volta appresi i passi base, la danzatrice può interpretare il ritmo della musica in libertà, lasciandosi trasportare dai giri vorticosi e dai ritmi dalla musica tribale.



In compagnia di Jyoti Kumari, fondatrice della Scuola Rajkumari Dance di Parma e membro del CID Unesco, Consiglio Internazionale della danza. Per vedere la bio completa clicca qui.



PROGRAMMA:

ORE 14.30 – 16.00: Stage di danza Gipsy del Rajasthan

ORE 16.00 – 17.30: Stage L'arte di adornarsi nella danza indiana.



Presso Jazz Dance Studio, Stradello San Girolamo 6 (PR)



LA PRENOTAZIONE è OBBLIGATORIA

PER INFO, COSTI ED ISCRIZIONI

Email: jyotikumaridance@gmail.com | Tel. o Wathsapp: +39 3393165387

https://jyotikumaridance.com

