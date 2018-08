Degustazioni e visite durante il Festival del Prosciutto

Ritorna il Festival del Prosciutto e quindi ti aspettiamo per degustare e conoscere i prodotti del nostro territorio



✅ Sabato 1 e 8 Settembre

DEGUSTAZIONE E VISITA IN CANTINA



– Prosciutto Crudo di Parma 36 mesi servito con pane della casa

– calice di vino 🍷

– grappolo d’uva 🍇

– coppetta di gelato della gelateria Ciacco



🔸Costo degustazione: 15 €, con visita in cantina gratuita

🔸Costo visita in cantina senza degustazione: 5 € ( gratuita per i bambini dai 2 ai 10 anni)





✅ Domenica 2 e 9 Settembre

PRANZO TIPICO PARMIGIANO 🍽️



- Torta fritta

- Prosciutto Crudo di Parma 36 mesi

- Salame di Felino IGP

- Parmigiano Reggiano di Sola Bruna 36 mesi con salse della casa

- Tortelli di erbetta



🔸Costo: 27 €



Prenotazioni con messaggio su Facebook o al 339.7785800