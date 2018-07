Delitto al Castello - la ricetta perfetta di Pellegrino Artusi

Letterato, gastronomo sopraffino ed autore del più acclamato trattato di cucina del XIX secolo, Pellegrino Artusi è un personaggio emblematico della storia italiana; ciò che però molti ignorano è che, grazie alla sua vasta esperienza in campo gastronomico, il noto scrittore era riuscito nell'impresa di stilare la “ricetta perfetta”: un leggendario documento culinario, di inestimabile valore, di cui si è persa ogni traccia... Fino ad oggi...



Un evento speciale, ambientato nello splendido Castello Pallavicino di Varano, che vi catapulterà al centro di un'avvincente indagine. Mettete alla prova le vostre abilità: trovate gli indizi, aguzzate l'ingegno e raccogliete tutti gli elementi che vi condurranno alla risoluzione del mistero!



A fine evento verrà predisposto per i partecipanti un "assaggio artusiano "di salumi e vino locale.

La serata proseguirà poi con la “Sagra in Rocca”, festival in castello e nel borgo, con musica e stand gastronomici, a cura della Proloco di Varano.



Location : Castello Pallavicino di Varano, Strada della Rocca 10 , Varano De' Melegari (Parma)



Data e orario : Sabato 4 Agosto dalle ore 19:00



Costo : adulti, 15 euro a persona - bambini, 10 euro a persona



Evento organizzato dall'associazione culturale Oltre Lo Specchio gestori del Castello e dall'associazione Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli, nell'ambito del progetto Destinazione Emilia.