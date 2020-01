"dimenticati", spettacolo teatrale sulla shoah

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Domenica 2 febbraio, alle ore 17.30, nella sala consiglio del centro civico “La Corte”, andrà in scena “Dimenticati”, spettacolo teatrale con musica popolare e testimonianze sul Giorno della Memoria, a cura di Fucina Fibonacci, aperto al pubblico con ingresso libero. L'evento è organizzato dal Comune. Sei milioni di ebrei sono morti nella Shoah. Ma le vittime del genocidio nazista furono ancora di più. Nel Giorno della Memoria è necessario far conoscere anche tragedie meno note. Per ricordare anche queste è nato “Dimenticati”, reso possibile dalla collaborazione con musicisti di provata esperienza con i suoni balcanici che si alterneranno/sovrapporranno alle letture. E l’effetto sarà ancor più forte perché il pubblico scoprirà solo in un secondo momento chi sono i protagonisti di queste storie. Le musiche sono di Massimo Piredda e di Daniele Di Marco, le voci di Fabio Cassanmagnago e Pier Paolo Greco. Fucina Fibonacci è un progetto dell’associazione di promozione sociale La Manifattura (Macherio, Monza Brianza). Dal 2005 l'associazione organizza eventi nel Nord/Centro Italia.