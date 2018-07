Direttamente da “amici” 2018 nello store arriva la cantante carmen!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Parma, 6 luglio 2018 - Nello store Euronics di Parma l’estate 2018 continua con sorprese ed appuntamenti dedicati agli amanti della musica! Venerdì 13 luglio, dalle ore 17.00, il negozio di via Napoleone Colajanni ha il piacere di ospitare la cantante Carmen Ferreri, seconda classificata nell’ultima edizione del programma tv “Amici”. Durante il pomeriggio tutti i suoi fan potranno ascoltare alcune canzoni tratte dall’album “La Complicità” e, dopo il mini live, un’altra sorpresa: Carmen incontrerà i presenti che potranno così posare per una foto con la cantante e farsi autografare il cd. Istintiva, solare e con una voce davvero unica, la diciottenne Carmen ha saputo ritagliarsi uno spazio preciso all’interno del talent show diventando una delle protagoniste indiscusse della “Squadra Blu”. Grazie alla sua voce straordinaria è arrivata in finale conquistando il secondo posto. Il suo album “La Complicità” ha ottenuto un grande successo scalando le classifiche iTunes e rimanendo per diverse settimane nella top 5 dei brani più venduti in Italia. Attualmente l’artista è impegnata nel tour firma copie in tutt’Italia. Un altro ospite d’eccezione “colorerà” il pomeriggio. L’evento sarà infatti presentato da Marco Del Torchio, noto personaggio radiofonico della trasmissione “105 Social Club” su Radio 105, ma non solo…Conosciutissimo dai più giovani per essere uno dei fotografi più quotati del mondo del web e per aver collaborato con i più noti youtuber ed influencer italiani. La musica e il divertimento protagonisti nello store Euronics di Parma: venerdì 13 luglio un evento imperdibile con Carmen di “Amici” 2018! Euronics-Dimo Spa, azienda leader nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica di consumo, propone nei propri store di Parma (in Via Napoleone Colajanni presso Esselunga Via Emilia Ovest e presso Parma Retail) un’ampia offerta di prodotti di qualità e di tecnologia avanzata unitamente alla competenza del personale di vendita e alla costante attenzione alla convenienza, con la continua realizzazione di promozioni sempre diverse ed innovative. Audio, Video, Informatica, Telefonia, Entertainment, Fotografia, Smart Home, Grandi e Piccoli Elettrodomestici, Clima, Incasso: l’offerta Euronics a Parma è l’ideale per rispondere alle necessità di tutti i consumatori, anche i più esigenti.