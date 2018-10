divertirsi a "0" rischi il cles caffe offre il taxi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Dopo un sondaggio tra gli studenti universitari Parmensi invitati agli eventi GRATUITI proposti dal Cles Caffe Lounge di Vicofertile Parma si è evidenziato il problema della impossibilità di raggiungere il sito per la mancanza di servizi pubblici in orari di apertura serale/notturna del Cles Caffe, altri hanno evidenziato il problema del mezzo di trasporto a rischio patenti o nell'impossibilità di averne uno, cosi il Cles Caffe ha stretto una convenzione con la società di TAXI A PARMA mettendo a disposizione una corsa gratuita di andata e ritorno da Cles Caffe Lounge Bar Restaurant www.clescaffe.it info line 05211475676 Cles Caffe Parma U:S.