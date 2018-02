Ricordate il musical Cats? Ecco, questa è tutta un’altra storia. Domenica 25 febbraio alle 16.00 arriva al Teatro Magnani di Fidenza "Dogs - Uno spettacolo fatto da cani", commedia musicale della Compagnia “Quelli di Noveglia”. Se i gatti sono perfetti, sinuosi, acrobati e agili come ballerini, i cani sono più maldestri ma giocherelloni e affettuosi, e sanno strappare facilmente la risata. È proprio questo il pregio dello spettacolo diretto da Gianluca Nevicati, che mette in scena cani di tutte le razze, e anche qualche gatto, straordinariamente uniti per fermare la violenza contro gli animali. Il ricavato dei biglietti andrà a favore di Genop, promotrice dell’iniziativa, associazione di volontariato senza scopo di lucro che opera nel campo della disabilità. Formata da genitori e operatori, Associazione Genop favorisce occasioni d’incontro, programma attività formative che coinvolgano familiari di persone con disabilità e operatori di centri residenziali e diurni, promuove progettualità innovative a favore di persone disabili, facilita l’accesso alle informazioni circa le normative inerenti la disabilità.



“Quelli di Noveglia” è una compagnia teatrale nata nel 2000 con l’intento di raccogliere fondi da destinare ad associazioni o enti che svolgano attività di ricerca, in favore di persone in difficoltà o affette da malattie rare. I suoi spettacoli sono “parodie musicali” adatte a un pubblico di ogni età e alle famiglie. Oggi la compagnia conta 40 elementi tra attori e tecnici, con età dai 9 fino ai 61 anni: per “Dogs”, il suo ventunesimo spettacolo, saranno in scena trenta attori. Come sempre è stato il gruppo stesso a ideare le scenografie, i variopinti costumi, gli oggetti di scena e le coreografie.



Lo spettacolo va in scena grazie al sostegno di Comune di Fidenza, Asp Distretto di Fidenza, Il Bersò di San Polo di Torrile, Cavalli insonorizzazione industriale di Sala Baganza, Grottoli di Sala Baganza, La C.m. Pubblicità di Bussero (Mi), Sanitas di Fidenza.

Per informazioni e biglietti (adulti: 10,00 euro; bambini fino ai 12 anni: 5,00 euro) si può telefonare ai seguenti numeri: Eleonora 349 3981700; Giorgia 328 2222717; Lorena 320 4549484; Tina 329 9451308.