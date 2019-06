Domenica 16 giugno si premiano le stelle la manifestazione dedicata alle eccellenze di Parma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Domenica 16 giugno il Centro Commerciale Eurosia di Parma ospiterà l’evento Le Stelle di Parma, una iniziativa di svago e intrattenimento ma anche culturale, in cui verranno premiate alcune delle eccellenze del territorio nei diversi ambiti. Sarà un pomeriggio davvero stellare, in cui si svolgerà la premiazione delle figure, aziende e associazioni del territorio che si sono distinte in ambito sociale, artistico, sportivo e culturale, ma non solo. Dalle ore 16:30 si alterneranno infatti le coinvolgenti esibizioni della Scuola Start Danza e Movimento e della Scuola Professione Danza e i latin show dell’Associazione Damas y Caballeros. Saranno inoltre presenti gli atleti dell’Associazione Aikido Itai Doshi e non mancheranno le risate e la musica con lo showman Massimo Morselli. Oltre alle realtà territoriali appena citate, le altre eccellenze del territorio che verranno premiate saranno: Elena Mora, giovane scrittrice di 11 anni, già vincitrice di oltre 30 premi letterari con il suo libro “Le cronache dell’Awad”, Matteo Zanfabro, ideatore del progetto 3D Veterinary Printing che si propone di applicare i risulti della tecnica della stampa 3d al mondo veterinario per la cura degli animali domestici, già vincitore del premio Animal Health Community Award, Mara Boccacci, finalista di Miss Italia 2018. Tra le eccellenze territoriali non possono mancare il Consorzio del Parmigiano Reggiano e il Consorzio del Prosciutto Crudo di Parma che offriranno al pubblico un aperitivo dedicato ai prodotti locali di punta. Un riconoscimento alle tante figure che con la loro attività e il loro impegno hanno fatto conoscere la città di Parma in Italia e nel mondo.