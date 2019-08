domenica 18 agosto alle 17 a santa maria del taro inaugurazione della mostra “l’expo delle meraviglie – 1914 l’esposizione internazionale di genova”, curata dal giornalista e scrittore massimo minella

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Appuntamento domenica 18 agosto alle 17 presso il Salone della Pro Loco a Sana Maria del Taro in provincia di Parma con l’inaugurazione della mostra “L’Expo delle meraviglie – 1914 L’Esposizione Internazionale di Genova” curata dal giornalista e scrittore Massimo Minella che ha visto migliaia di visitatori nel capoluogo ligure e non solo. Le immagini e i testi esposti ripercorrono la storia di questo grande evento uscito rapidamente dalla memoria di Genova, complice lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, e che ora rivive attraverso i suoi padiglioni espositivi firmati dall’architetto Gino Coppede’ e le opere innovative presentate per la prima volta in Italia come la monorotaia Telfer, costruita sull’acqua in soli cento giorni e che collegava il porto con l’area espositiva e la prima funivia in verticale per passeggeri che dall’Expo saliva fino alla spianata di Carignano. Oltre al curatore Massimo Minella, ci sarà alla fisarmonica Franco Piccolo e la partecipazione straordinaria del Coro della Divina Provvidenza. Seguirà aperitivo