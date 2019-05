Domenica 2 giugno via Solferino in festa

Domenica 2 giugno inaugura “Via Solferino in festa” con il Consorzio La Qualità dei Mercati. Con l’avvicinarsi della stagione estiva, proseguono i mercati organizzati dal Consorzio “La Qualità dei Mercati”, promosso da Ascom, che domenica 2 giugno sarà in via Solferino a

Parma per un nuovo evento in collaborazione con il mercato alta qualità “Terra dei Gonzaga”. La manifestazione si svolgerà dalle 9 alle 20 in via Solferino, da Via Italo Pizzi a viale delle Rimembranze escluse, e vedrà la partecipazione di circa 35 operatori che presenteranno al pubblico le ultime novità di abbigliamento, calzature, articoli per la casa, artigianato e molto altro. Non mancheranno anche in quest’occasione diversi punti ristoro per concedersi una pausa gastronomica all’interno dell’evento.