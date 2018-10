domenica 21 ottobre, “la bella addormentata” in scena al teatro del cerchio

Domenica 21 ottobre alle ore 17.00 al Teatro del Cerchio va in scena l’attesa nuova produzione per bambini con la regia di Mario Mascitelli, “La bella addormentata”. Dopo l’apertura di stagione con “La principessa sul pisello”, continua infatti il ciclo di spettacoli dedicato alle principesse.



Seppur fedele nella trama alla versione originale, la celebre fiaba rivive in una chiave ironica che riflette appieno lo stile che caratterizza le produzioni del Teatro del Cerchio. La storia che tutti conoscono viene attualizzata fino a ribaltare l’ideale tradizionale di “principe azzurro”. È così che il principe Filippo Filippo Filippo (proprio con tre nomi uguali) riesce a conquistare la bella addormentata, malgrado non sia proprio il “principe azzurro” che tutti sono abituati a immaginare. Una sorta di rivincita dei buoni, di quelli che pur non avendo ruoli da protagonisti nella vita di tutti i giorni sanno vincere le malvagità grazie al loro animo gentile.



“La bella addormentata” - che vede come protagonisti gli storici attori della compagnia, Gabriella Carrozza, Mario Aroldi e Chiara Casoli - è una nuova produzione 2018 firmata dal Teatro del Cerchio che sarà replicata anche domenica 4 novembre, nell’ambito della rassegna “Il rumore del lutto”. “La bella addormentata” è la prima delle tante nuove produzioni targate TCD in programma nella stagione teatrale per famiglie. Tante le novità anche per la stagione adulti. In linea con il progetto di crescita che vede l’associazione impegnata nell’ampliamento della sua offerta teatrale e formativa, infatti, il Teatro del Cerchio rinnova la sua proposta culturale e la arricchisce con tanti appuntamenti, in attesa di una nuova sede in cui poter dar vita a un nuovo fermento creativo e ad altre iniziative di valorizzazione del territorio.



Per info e prenotazioni:

info@teatrodelcerchio.it

Tel. 331 8978682