Domenica 6 ottobre torna la fiera di Baganzola

Torna la Fiera di Baganzola, domenica 6, dalle 7 alle 21, l'iniziativa vede il patrocinio del Comune di Parma. La strada provinciale, che attraversa la frazione, sarà trasformata, per l'occasione, in una lunga isola pedonale, in cui saranno dislocate diverse attrazioni, tante bancarelle ed un mercatino del riutilizzo. I negozi del paese saranno ovviamente aperti. Nell'ambito dell'iniziativa troverà posto anche l'area agricola con arti e mestieri legati al mondo contadino. Di seguito tutte le iniziative previste. Alla mattina è in programma la 43ma “Camminata Golesana” a Baganzola, a cura del gruppo podistico Arci Golese: gara competitiva di 10 chilometri, con partenza alle 9; a cui si aggiunge la camminata a passo libero , aperta a tutti, da 10 a 5 chilometri con partenza alle 8. Le iscrizioni sono aperte dalle 7.30. E, dopo le 9, è prevista la partenza dei ragazzi delle scuole. Lungo la strada provinciale è in programma il “Mercatino di nonno Gianni”, mercatino del riutilizzo organizzato da Confesercenti. Alle 11, santa messa nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Seguirà ilpranzo, che vede coinvolti gli esercenti del settore cheserviranno le più svariate specialità. Dalle 16 è in programma la presentazione di corsi ed attività della Polisportiva Baganzola Asd con riferimento alle diverse discipline: cheerleading, mini volley, pallavolo (under 13, prima divisione, serie D e serie C Fipav), calcio amatori, danza, hip – hop, judo, teatro, ginnastica ritmica, propedeutica, dolce e personalizzata per adulti. Sempre dalle 16, gara di bellezza e simpatia: “Simpatia a 4 zampe”, per chi intende portare il proprio amico a quattro zampe, anche senza pedigree. Alle 17.30 gara di torte al circolo Arci Golese, le torte vanno consegnate dalle 9 alle 16 di domenica, previa iscrizione. Le modifiche alla viabilità prevedono la chiusura della provinciale dalle 7 alle 21, il traffico verrà deviato da Parma verso Torrile (e in senso inverso) su strada Nuova di Baganzola, via Jerusalem, via Cattabiani, via Mcbeth, e strada Molino, per poi tornare sulla provinciale all'incrocio con l'asilo. Tutte le strade interne saranno transitabili per i residenti per la deviazione. Non saranno transitabili strada Baganzola dall'incrocio a fronte dell'autofficina Olimpio fino all'altezza della pizzeria Zafferano (raggiungibile per le vie interne), e strada Vecchia di Baganzola.