domenica a parma le selezioni regionali del 32° sanremo rock & trend festival

Sanremo Rock & Trend Festival, il più longevo e ambito contest nazionale per rock band emergenti, arriva in Emilia Romagna per la 1^ tappa regionale del Live Tour 2018/2019.

Sabato 9 marzo sul prestigioso palco del Bandit Bikers Pub di Parma arriveranno alcune delle migliori band locali pronte a sfidarsi a “colpi” di riff incendiari. In palio c’è l’accesso alle fasi finali dell’edizione numero 32 del Sanremo Rock & Trend Festival, la cui finalissima si terrà anche quest’anno nel mese di giugno al mitico Teatro Ariston di Sanremo.



Sabato 9 marzo saranno ben 12 gli artisti in gara, con la loro musica e il loro talento: Emilio Larocca Conte in arte Slow Wave Sleep, proveniente da Bologna (ma originario della provincia di Potenza); la band The Others da Bellaria; da Reggio Emilia i CommonXperience, gli Into The Void e i Narya; i Kiras da Parma; The Klinker da Forlì; Il Malestante di casa fra Reggio Emilia e Milano; Davide Marchi da Modena; Teddy Studio Project da Osteria Grande (BO); i Blugrana da Piacenza; gli Historia da Bologna.



A valutare le esibizioni, tutte rigorosamente live, sarà presente una giuria composta da addetti ai lavori del settore musicale. Saranno presenti: Leo Giunta, responsabile organizzativo nazionale Sanremo Rock, Andrea Gatti di Radio Parma, la cantautrice Jackie Parkins, il comico e autore Aldo Musci, il compositore Egidio Tibaldi, la presentatrice e ideatrice di format tv, nonché insegnante di musica, Loredana Lanzi e Luca Camellini, titolare del Bandit Bikers’ Pub, nel ruolo di presidente di giuria. Saranno loro a decretare a fine gara i 5 nomi che voleranno alle fasi finali.



Special guest della serata sarà Nevruz, artista già noto per il terzo posto a X-Factor 2010 e vincitore nella categoria Rock dell’ultima edizione del Sanremo Rock. Nevruz presenterà a Parma il suo nuovo singolo “Ma la testa”. La serata sarà invece aperta dal cantautore reggiano Mirko Colombari che con la sua band presenterà i brani "Magica" e "SS 63".

L’evento, ad ingresso libero, verrà ripreso e trasmesso su YouTube Official channel Sanremo Rock e sul canale On Music del circuito Vision Tv. Si ringrazia il service audio e luci Beerrock.



Sanremo Rock & Trend Festival, giunto quest’anno alla sua 32^ edizione, ha visto transitare sul suo palco nel corso degli anni grandi artisti all’inizio della loro carriera, come i Litfiba, gli Avion Travel, Ligabue, i Denovo di Mario Venuti, i Tazenda, gli Almagretta e i Bluvertigo di Morgan, solo per citarne alcuni. A giugno conosceremo la band che potrà iscrivere il suo nome nell’albo d’oro di questa prestigiosa Rassegna.



32° Sanremo Rock & Trend Festival

1^ Tappa live tour Emilia-Romagna

Sabato 9 marzo ore 20

Bandit Bikers’ Pub, via dei Vetrai 6/A, Parma

Contatto organizzativo: 331 1019575

Ingresso gratuito.



Per informazioni sul 32° Sanremo Rock: www.sanremorock.it info@sanremorock.it, ufficiocasting@sanremorock.it , tel. +39 327 423 7725