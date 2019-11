domenicaconadorno 24/11 con nené azzurra + one dying wish + siva

Giorni fa ci siamo ricordati che arrivando il freddo a Parma potevamo rintanarci in Saletta al caldo per far suonare qualche gruppo e far passare a tutti una bella DOMENICAconADORNO.

Quindi arriva Novembre e noi ci prendiamo domenica 24 per portarvi una bella presentazione di un fumetto dalle ore 18, poco dopo l'apertura insomma, e il concerto di due gruppi, uno di Milano e uno di Torino (descrizioni dei generi musicali a cura di Patrick).

Vi facciamo una scaletta:



Dalle 18 "dialogo con l'autore"

- SIVA presenta GIORNO ZERO || modera l'amico Riccardo De Matteis



Dalle 19 concerti

- One dying wish || skramz to skramz da Torino

https://onedyingwishpunx.bandcamp.com/releases



- Nenè Azzurra || milano emo week

https://nenazzurra.bandcamp.com



Orari tassativiZ

Come sempre, cibo e bevande a cura del vostro collettivo preferito, quello con il nome pronunciato in inglese ma scritto in francese.

Ingresso libero



SALETTA ADORNO c/o Centro Giovani Esprit

Via Emilia Ovest 18/a Parma



