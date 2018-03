Donne in hosteria per la festa più gustosa che ci sia

Giovedì 8 marzo 2018 appuntamento col gusto in una location di grande fascino: un'accogliente osteria “come quelle di una volta” ospitata in un castello del 1300 (riportato agli antichi splendori), che sorge sulla golena del fiume Po a Polesine Parmense (PR). L'Hosteria del Maiale ha preparato la ricetta per una riuscita “Festa della Donna”: unire ad un'atmosfera calda e intima un menu prelibato ideato dallo chef Massimo Spigaroli e un servizio cordiale e attento, aggiungere un gruppo di amiche affiatate e condire tutto con abbondanti chiacchiere e risate. Nel locale dedicato alle ricette più autentiche recuperate dalla tradizione della Bassa Parmense, che sorge all'interno dell'Antica Corte Pallavicina, si portano in tavola col sorriso le materie prime coltivate nel podere di famiglia, insieme a carni, salumi, formaggi e pani di campagna di farine di grani antichi di produzione propria. La serata in rosa comincia alle ore 20 con la visita alle storiche cantine, le più antiche del mondo attive, dove viene stagionato il Culatello e prosegue in Hosteria con la prelibata cena dedicata alle signore dallo chef stella Michelin e dalla sua brigata di cucina, che comprende Piccolo stuzzico di benvenuto, Gran tagliere di salumi Spigaroli con giardiniera, La minestra mimosa, La tagliata di bue bianco con patate, dessert Cuore di donna, caffè e digestivi.

Il costo della serata è di 35 euro a persona, vini esclusi.

Prenotazione obbligatoria.



Per informazioni: Relais Antica Corte Pallavicina

Strada del Palazzo Due Torri, 3 - 43010 Polesine Parmense (PR)

Tel. 0524 936539

E-mail: relais@acpallavicina.com

Sito web: www.acpallavicina.com/relais

Gallery