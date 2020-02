E-motion, parola che combina “emozione” e “movimento”, inteso come moto fisico esterno e moto interiore. E’ questo il titolo della mostra che inaugura sabato 8 febbraio alle 17 alla Chaos Art Gallery di Vicolo Al Leon d’oro 8 ed è anche l’elemento che accomuna i tre artisti in esposizione: Giacomo Ponzi, Mary Quarantelli e Rino Sgavetta. Tra l’espressionismo disgregante e visionario alla Giacometti, alla Munch per Ponzi, il dinamismo cromatico di Sgavetta e la sintesi astratta delle emozioni della Quarantelli, si è travolti da un vortice energetico dove colore e segno scuotono, muovono e commuovono. Fino al 20 febbraio.