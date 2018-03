eat&cheer club house a.p.r.: italiavsscozia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Vieni nella calorosa Club House dell'Amatori Parma Rugby a sostenere i ragazzi dell'Italrugby per l'ultimo match del NatWest 6 Nations contro la Scozia e lasciati deliziare dalle prelibatezze dei nostri cuochi!!! I menù per la giornata di San Patrizio prevedono: 1) Menù PILONE: 1kg di Stinco di Maiale + Patate Arrosto + Guinness da Mezzo Litro a 18€ 2) Menù ALA: Roastbeef + Insalata + Guinness da Mezzo Litro a 15€ 3) Menù MEDIANO: 1kg di Stinco di Maiale + Patate Arrosto a 15€ Molto altro ti aspetta nella tana bluceleste...non mancare!!! Ti aspettiamo a partire dalle 12:30 di sabato 17 marzo per tifare Italia: calcio d'inizio alle 13:30