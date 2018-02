ebx: l’electric bike cross debutta a parma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

L’EBX è il perfetto connubio tra la velocità e la spettacolarità del downhill e la resistenza necessaria nell’enduro. Poche e chiare parole definiscono questa nuova disciplina che sta prendendo piede in Italia, ma che diventerà presto europea e addirittura mondiale. Un progetto ambizioso che partirà con la prima tappa tra pochi giorni, sabato 17 febbraio 2018, a Parma nell’ambito del Bike Spring Festival. Un vero e proprio Campionato Nazionale a cui tutti possono partecipare. Come? Basta avere una e-Bike, aggiungere un pizzico di coraggio, un po’ di sana competizione, tanta voglia di divertirsi e lo spettacolo è servito. L’EBX è una nuova disciplina riconosciuta dall’ASI Ciclismo, con la quale si intende portare le gare di bici a pedalata assistita davanti a un pubblico nuovo. Da una parte quello degli appassionati di e-Mtb che desiderano cimentarsi e confrontarsi in prove a ostacoli. Dall’altra quello di spettatori che preferiscono stare comodamente seduti e godersi lo spettacolo. Tutto questo è possibile grazie all’Electric Bike Cross. Le gare del campionato – in tutto saranno sei tappe – si svolgono, infatti, all’interno di un circuito che può essere riprodotto indoor e outdoor, dove gli spettatori potranno vivere lo stesso divertimento dei partecipanti senza però la medesima fatica. Fatica? Sì, perché sbaglia chi pensa che pedalare una e-Bike sia da fannulloni. È vero, da una parte le biciclette a pedalata assistita hanno messo in movimento anche chi non praticava più sport o non lo aveva mai praticato, ma hanno anche accorciato le distanze: stessa fatica più chilometri. Non solo, molti motociclisti hanno traslato la loro passione per i motori a scoppio per quelli elettrici. L’e-Bike è, dunque, un mezzo democratico, come desidera esserlo l’EBX. L’EBX Championship è, infatti, aperto a tutti coloro che hanno una e-Mtb. Il regolamento prevede tre diverse categorie, per favorire sia la partecipazione di bici elettriche cosiddette “legali”, sia modificate e addirittura dei prototipi. La categoria EBX Legal è aperta alle e-Mtb in commercio, ovvero qualunque marchio riconosciuto e strettamente in regola con il codice stradale. La categoria EBX Modify è la categoria dove si può modificare la propria e-Mtb Legal: si possono sbloccare le bici dai 25 km/h e si può montare componentistica racing modificandone l’assetto e la ciclistica. La categoria EBX GP, come nella moto GP, è infatti dedicata ai prototipi con elevata potenza. Possono dunque partecipare i nuovi sperimentatori di questa disciplina. La competizione si svolge su un circuito 40x25 metri interamente smontabile e replicabile ovunque, indoor e outdoor. Qui vengono allestiti ostacoli e rampe che i rider devono dimostrare di saper superare grazie alla loro capacità tecnica, ma anche alle “abilità” della loro e-Bike. I finalisti saranno 9 e si daranno battaglia a ogni gara con partenze che vedranno il confronto diretto di 3 partecipanti per ognuna delle 12 manche totali. Insomma, un vero e proprio tutti contro tutti scandito da turni consecutivi da 5 giri ciascuno. Un format senza un attimo di respiro della durata totale di circa 50 minuti per ogni categoria, e che condito da speaker e musica appassionerà partecipanti e spettatori. Le tappe 2018 Le gare dell’EBX Championship si svolgeranno sempre il sabato. Il giorno procedente, i partecipanti e tutti coloro che desiderano provare l’EBX, avranno libero accesso alla pista per prove libere. 1. Parma – Bike Spring Festival - 17 febbraio 2018 2. Bologna – Outdoor Expo 3 marzo 2018 3. Firenze – Firenze e-Bike Festival – 14 aprile 2018 4. Lecco – Bike Up – 26 maggio 2018 (sarà presentato il campionato Europeo EBX del 2019) 5. Verona – Cosmobike Show – 8 settembre 2018 6. EICMA Milano – Motor Show Bologna (TBA) Info utili per la tappa di Parma Venerdì 16 febbraio 2018: prove libere dalle 10 alle 18 Sabato 17 febbraio: la gara Ore 10: prove cronometrate EBX GP a seguire prove cronometrate categorie EBX Legal ed EBX Modify Ore 12.30-13.30 pista aperta a tutti per provare e testare le e-Bike Ore 14-15: gare EBX Legal e Modify Ore 15.30-16.30 gare EBX GP Ore 17: Premiazioni della prima tappa Campionato nazionale EBX Ore 17-18: pista aperta a tutti per provare e testare le e-Bike Per partecipare Tessera ASI Ciclismo o certificato medico Costo: 25 € (per tesseramento ASI Ciclismo valido per tutto il 2018) Obbligatori: casco integrale e protezioni. Consigliato: para-schiena Info e aggiornamenti sulla pagina Facebook: https://it-it.facebook.com/EBX-Electric-Bike-Cross-championship-440757826121917/

