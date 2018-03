ed gein ai diari di bordo

Mercoledì 4 Aprile alle ore 18.30, alla Libreria Diari di bordo, Jacopo Masini presenta con Ivano Porpora il Fumetto della Collana The Real Cannibal : Ed Gein la madre di tutti i serial Killer.



Il nuovo volume, in uscita per Edizioni Inkiostro, con la firma di Jacopo Masini,Francesco Paciaroni, Rossano Piccioni, ci porta nei meandri oscuri della mente di uno dei personaggi più controversi del Novecento. Nella collana “The Real Cannibal”, dopo un excursus nelle vite e nelle menti di Andrej Čikatilo e Charles Manson, ora tocca a Ed Gein, il serial killer americano, le cui “gesta” hanno ispirato i registi di Non aprite quella porta, Psyco e Il silenzio degli innocenti. Condannato per due omicidi avvenuti a Plainfield (Wisconsin) nella prima metà degli anni ’50, Ed Gein commise atti di necrofilia e squartamento sulle sue vittime e un numero imprecisato di altri cadaveri. Divenuta di pubblico dominio dopo il suo arresto, la sua vicenda ha sconvolto l’opinione pubblica statunitense .

