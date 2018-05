egidio bedogni a cibus con il prosciutto di parma extra stagionato “riserva rara” e la vasta gamma benessere

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

In un’ottica di continua espansione in Italia e in Europa, il salumificio Bedogni Egidio parteciperà in veste di espositore a Cibus, in programma alle Fiere di Parma dal 7 al 10 maggio. Accanto all’eccellente 24 mesi, già premiato dalla prestigiosa rivista di enogastronomia “Gambero Rosso” come miglior crudo nella sua categoria, l’azienda presenterà a operatori del settore e buyers provenienti da tutto il mondo l’esclusivo Prosciutto di Parma Riserva Rara, stagionato oltre 30 mesi per offrire un prodotto unico nel segmento alta gamma. Il Prosciutto di Parma Riserva Rara è frutto di una ulteriore ed accurata selezione, che consente una stagionatura naturale superiore ai 24 mesi del classico Bedogni Gran Riserva. Solo pochi esemplari, selezionati dai nostri Mastri Prosciuttai intraprendono questo percorso. Si tratta quindi di prosciutti Extra Stagionati, che hanno superato i 30 mesi di affinatura nelle nostre cantine e che costituiscono appunto la “Riserva Rara” in edizione limitata. Il prosciutto Bedogni Egidio gamma “Riserva Rara” è accompagnato da un esclusivo packaging, studiato appositamente per identificare il prodotto Extra Stagionato, abbinato ad una altrettanto dedicata fascetta che lo contraddistingue dal classico Bedogni Gran Riserva. Lo staff commerciale sarà lieto di accogliere gli ospiti al padiglione 2 - stand K 038 per fornire informazioni e offrire una degustazione del prosciutto di Parma e non solo. Sarà infatti possibile assaggiare i migliori salumi della tradizione italiana, che arricchiscono l’ampio assortimento di alta salumeria Bedogni e due novità di prodotto “leggere” lanciate sul mercato con grande successo nel segmento salutistico. Le specialità classiche vanno dal guanciale, un’autentica golosità da gustare cruda tagliata fine o come ingrediente ideale per le ricette più tradizionali, alla culatta, dalla pancetta supercoppata, nata dall’abbraccio tra coppa di Parma e pancetta, allo speck e fino allo strolghino di culatello. E per chi vuole coniugare benessere e altissima qualità, ecco che Bedogni Egidio propone il petto di tacchino al forno e la bresaola di toro. Il tacchino al forno è privo di allergeni e ottenuto attraverso una lavorazione artigianale. La novità della gamma Bedogni è particolarmente appetitosa senza rinunciare alle caratteristiche nutrizionali ideali per una alimentazione senza eccessi, consigliata agli sportivi e a chi è attento alla dieta. La bresaola di toro è una vera rarità prodotta con carni fresche di razze pregiate. Un profumo intenso, una morbidezza straordinaria e un gusto unico la rendono squisita anche al naturale. La specialità Bedogni è ottenuta dalla lavorazione di punta d’anca fresca di vitellone di origine esclusivamente Europea, di pezzatura pesante, sottoposta a rifilatura, salagione con aggiunta di altri ingredienti, asciugatura e lunga stagionatura. Prodotta con ingredienti non geneticamente modificati, non contiene glutine ed è quindi idonea all’alimentazione dei celiaci. Gustosi, sani e leggeri, il petto di tacchino al forno e la bresaola di toro Bedogni sono perfetti da gustare con un filo d’olio d’oliva extra vergine o in sfiziosi panini. A Langhirano la ditta Egidio Bedogni è dal 1956 un nome prestigioso, e oggi come allora, qualità, esperienza e tradizione si ritrovano nell'inconfondibile sapore dei suoi prosciutti. Sono passati più di cinquanta anni da quando la ditta Bedogni Egidio ha aperto i battenti, ma ancora oggi si lavora esattamente come allora, con la stessa passione, gli stessi gesti, e la stessa ricerca di qualità che da sempre hanno contraddistinto l’azienda ed il modo di fare le cose. Qui tecnologia e tradizione si fondono con le favorevoli condizioni climatiche uniche di Langhirano per produrre prosciutti di alta qualità. Info: http://www.bedogniegidio.it