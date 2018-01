elezioni politiche 2018: banchetti raccolta firme a sostegno della lista sinistra rivoluzionaria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Elezioni politiche 2018. Anche questo fine settimana sarà possibile firmare a sostegno della lista Sinistra Rivoluzionaria, i banchetti col materiale informativo saranno presenti nelle vie centrali della città. Venerdì 5 gennaio, dalle 19 alle 21 lungo via d’Azeglio. Sabato 6 gennaio, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 sotto i portici di via Mazzini, Sabato 6 gennao dalle 9 alle 13 sotto i portici dell’ospedale vecchio di via d’Azeglio. Domenica 7 gennaio dalle 15 alle 19 sotto i portici di via Mazzini Per info e contatti: 338 836 6924 – Facebook: Sinistra Classe Rivoluzione Parma