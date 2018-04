Elisabetta Bucciarelli ai Diari di Bordo per la Festa delle librerie indipendenti

Sabato 28 Aprile alle ore 18.00 in occasione della seconda giornata delle librerie indipendenti faremo Festa assieme alla scrittrice Elisabetta Bucciarelli che ci racconterà "Chi ha bisogno di te", l'ultimo libro pubblicato da Skira nella collana Note d'autore.



Esistono molti modi per innamorarsi e altrettanti per chiudere un amore.



Ci sono uomini che sanno aspettare, padri che cercano le parole per crescere i figli e poi c’è Meri, una giovane donna con un dono speciale. Vicino a lei una madre che la educa ai sentimenti con le canzoni dei Queen. Meri riceve biglietti anonimi scritti a mano e mentre cerca di scoprire chi sia il mittente, un marito tradisce la moglie e un altro viene abbandonato per disamore.

Tra un messaggio e una domanda sbagliata, un’ape in trappola e una canzone di Freddie Mercury, ciascun personaggio arriverà a svelare a se stesso più di un mistero e forse a intuire la bellezza legata all’imprevedibile dell’esistenza.

Chi ha bisogno di te è una storia che parla d’identità e di come il nostro modo di amare non dipenda solo da noi ma, soprattutto, dagli incontri che la vita ci propone.



Elisabetta Bucciarelli vive e lavora a Milano. Ha scritto sceneggiature, saggi e romanzi, tra i quali Io ti perdono, premio Fedeli 2010, Ti voglio credere, premio Scerbanenco 2010, Corpi di scarto, L’etica del parcheggio abusivo e il recente La resistenza del maschio. Conduce laboratori di scrittura sensoriale, ama la poesia, suona il pianoforte e studia canto.





Durante il corso della giornata delle Librerie indipendenti saranno esposte opere dello scultore Maurizio Catellani