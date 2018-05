Emiliano Gucci ai Diari di bordo con voi due senza di me

Mercoledì 30 maggio alle ore 18.00 lo scrittore Emiliano Gucci sarà ai Diari per raccontarci "Voi due senza di me", il libro edito da Feltrinelli nella collana Narratori.



È una giornata luminosa, il cielo carico di un azzurro surreale; alla stazione Michele attende Marta, che ogni mattina scende dal treno per lavorare in un negozio nel centro di Firenze. Appena la intercetta nella folla le va incontro, la ferma, cerca di parlarle: non si vedono da dieci anni, dal giorno in cui un evento tragico, che a poco a poco torna alla luce, ha spezzato la coppia. Lei lo accoglie con freddezza, anzi con fastidio, ma Michele è determinato, vuole ricominciare in nome di un amore assoluto, impareggiabile, che non può essere finito. Eppure Marta ha una nuova vita – lui lo sa –, una nuova storia, meno intensa ma più rassicurante, a cui non vuole rinunciare. I due si sfidano, si rincorrono e si respingono, l’elettricità è palpabile e a tratti pare che tutto debba ricominciare. Ciò che continua a unirli, però, è quanto forse impedisce loro di riavvicinarsi davvero.

A distanza di altri dieci anni, una nuova giornata. Una mattina bianca, Firenze paralizzata dalla neve. E ancora loro due, ancora il loro amore, irrisolto e per questo tanto più tenace: Michele e Marta, allacciati da un mistero che sembra impossibile da sciogliere, finché non deflagra nel gelido quadro d’intorno. A raccontarceli qualcuno di molto vicino, che li osserva con sguardo ultraterreno e al tempo stesso innocente. Seguendo le sue parole ci addentriamo nella complessità del dolore, dell’amore, delle relazioni fra gli esseri umani.

Tra reticenze e non detti, Emiliano Gucci tiene ben teso il filo della narrazione trascinando il lettore in uno stato di inquietudine mista a curiosità – quello di chi vuol comprendere, oltre a ciò che accadrà, ciò che è già accaduto.



“E se fossi stata veramente io?”





Emiliano Gucci è nato nel 1975 a Firenze, vive a Prato dove lavora in una libreria. Per Feltrinelli ha pubblicato Nel vento (2013), Voi due senza di me (2017) e, nella collana digitale Zoom Flash, L’orso (2012). In precedenza sono usciti i romanzi Donne e topi (Fazi, 2004; nuova edizione 2017 per Feltrinelli Zoom Wide), Sto da cani (Fazi, 2006), Un’inquilina particolare (Guanda, 2008) e L’umanità (Elliot, 2010). Ha pubblicato racconti in antologie e riviste, oltre al volume Sui pedali tra i filari – da Prato al Chianti e ritorno (Laterza, 2015).