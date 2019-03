enrico sangiuliano per eden club

Enrico Sangiuliano, dj, producer, performer e sound designer, partito dall'Italia è riuscito a conquistare con la sua musica classifiche e club di tutto il mondo. In occasione del ventunesimo anniversario di Eden Club, sabato 23 arriva al Campus Industry Music, come ospite speciale. DJ resident Giuseppe Biondo e Kristal. Biglietti disponibili in prevendita sul circuito Ciao Tickets e Ticket One, nei punti vendita e online a 16 euro più diritti di prevendita. Apertura porte: ore 23:00. Informazioni, liste e prenotazioni: 3333311441, 3472401160.



Sangiuliano, dopo aver calcato i palchi delle maggiori discoteche del mondo per anni, nel 2018 ha pubblicato il suo primo album, con cui è in tour in tutti i più importanti appuntamenti della musica elettronica: Sonar, Awakenings, Tomorrowland, Sonus e ADE sono solo i principali luoghi dove Enrico si esibirà nel 2019, oltre a un imponente tour in Australia con Carl Cox e un nuovo tour in nord America.



COME ARRIVARE

– Se arrivate dall’A1, prendete le direzioni verso la tangenziale sud e poi l’uscita 15

– Su Google Maps >> http://ow.ly/Xg4A7