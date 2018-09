ensemble platoni-nicoletta in concerto al salone di casa barezzi

In arrivo al salone di Casa Barezzi (Busseto) il terzo concerto del tour nazionale dell'ensemble Platoni-Nicoletta, finanziato dal Ministero dei Beni Artistici e Culturali e da SIAE nell’ambito dell’iniziativa «SILLUMINA copia privata per i giovani, per la cultura» e realizzato in collaborazione Associazione Musicale Amici di Verdi (Busseto, PR) al Salone di Casa Barezzi.



L'ensemble si esibirà nella formazione in trio clarinetto, contrabbasso e pianoforte ed eseguirà musiche di :

> Giuseppe Verdi (Preludi, Sinfonie e estratti d’opera)

> Giovanni Bottesini (Elegia e Tarantella per contrabbasso e pianoforte; Grand Duetto per clarinetto e contrabbasso con pianoforte)

> Franz Liszt (Paraphrase de concert sur Rigoletto per pianoforte solo)