Escape castle: fuga dal Castello

Torna a richiesta Escape Castle n. 1 - FUGA DAL CASTELLO

Sabato 14 aprile 2018



Un vero e proprio evento escape ambientato all'interno di un vero castello: intuito, audacia e collaborazione saranno le chiavi del vostro successo, accettate la sfida?...



Ore 19:00, 20:00, 21:00 , 22:00 , 23:00 , 24:00



Un'antico castello illuminato a lume di candela, una serie di enigmi via via sempre più misteriosi e difficili e solo un'ora di tempo per guadagnare la salvezza... “Fuga dal Castello” non è il classico tour con animazione, ma un vero e proprio evento escape, ambientato all'interno di un vero castello. Intuito, audacia e collaborazione saranno le chiavi del vostro successo, accettate la sfida?...



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Costo della manifestazione a persona:



Con prevendita (pagamento alla prenotazione con bonifico): 20 Euro

Senza prevendita (pagamento alla cassa): 25 Euro



L'evento avrà luogo anche in caso di maltempo



Per informazioni:

Telefono: 327 3797253

Mail: castellodivarano@gmail.com

Web: www.castellodivarano.it - www.oltrelospecchio.com

Gallery