Escape Castle: la fortezza degli arcani

Un occulto mistero, una serie di enigmi via via sempre più folli e complessi e solo un'ora di tempo... Un vero evento escape ambientato in un autentico castello, siete pronti alla sfida?



Ore 20:00, 21:00 , 22:00 , 23:00 , 24:00



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Costo della manifestazione a persona:



Con prevendita (pagamento alla prenotazione con bonifico): 20 Euro

tramite bonifico ENTRO IL 19 SETTEMBRE



(DETTAGLI BONIFICO:

INTESTAZIONE: ASSOCIAZIONE CULTURALE OLTRE LO SPECCHIO

IBAN IT90X0623012702000035734483

CAUSALE: indicare PRENOTAZIONE (nome evento) e il turno prenotato



il pagamento deve essere effettuato entro 2 giorni lavorativi dalla prenotazione)



Senza prevendita (pagamento alla cassa): 25 Euro



L'evento avrà luogo anche in caso di maltempo

Per informazioni:

Telefono: 327 3797253

Mail: castellodivarano@gmail.com

Web: www.castellodivarano.it - www.oltrelospecchio.com