escursione col folletto ai boschi di carrega

Continua il viaggio in compagnia del nostro BUFFO FOLLETTO del bosco, che ci guiderà all’interno del PARCO REGIONALE BOSCHI DI CARREGA, alle porte di Parma, attraverso vie non battute e leggende tutte da sognare. Sarà armato della sua inseparabile valigia delle meraviglie che nasconde una rara collezione di oggetti ogni volta differenti, posseduti da alcuni personaggi famosi di fiabe e libri tra alcuni dei più amati: una penna di Edvige, la civetta di Harry Potter, la pietra preziosa che indossa Vaiana di Oceania, una delle frecce di nocciolo di Robin Hood, un frammento della caverna di Alì Babà, strumenti buffi dei Minions, Geppetto e Pinocchio e molto altro! Ci guiderà raccontandoci delle Leggende di Alberi e animali, ma anche di acqua e di terra. Non mancheranno STRUMENTI strani che ci permetteranno di vedere il bosco da un’altra prospettiva e insieme al Folletto tanti giochi, indovinelli, magie e sorprese ci attendono in un luogo ricco di Storia. La facilità del percorso, e il dislivello minimo, lo rendono adatto alle famiglie e ai bambini, che non sentiranno la fatica perchè le mille avventure che vivremo faranno loro dimenticare l’afoso e stretto mondo delle nostre città! Tipologia: Escursione ed educazione ambientale con giochi per bambini PROGRAMMA Ritrovo: – Appuntamento 1: Ore 09:30 – Parcheggio palasport Parma via Silvio Pellico – Appuntamento 2: Ore 10:00 – Parcheggio del Parco Boschi di Carrega, Via Zappati, 34, Sala Baganza PR Rientro previsto per le ore 15:30 Difficoltà: E (Escursionistico, facile) Dislivello: 200 m Distanza: 5,4 km Ore di cammino: 2 (soste escluse) Equipaggiamento obbligatorio: Scarponi/scarponcini SUOLA VIBRAM, acqua e pranzo al sacco, giacca in materiale traspirante, pile o maglioncino, zaino giornaliero da 25 litri, crema solare e cappellino; Facoltativo: bastoncini da trekking. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 5 € Adulti e ragazzi dai 13 anni; 10 € bambini e ragazzi fino a 12 anni; Target: Bambini da 5 anni, abituati al cammino. Numero massimo di partecipanti: 30. Annullamento: La gita viene confermata con un minimo di 5 partecipanti. La gita verrà annullata solo in caso di forte maltempo entro le ore 18 del giorno precedente la gita. La partecipazione all’escursione comporta l’accettazione del Regolamento d’escursione. ISCRIZIONI Antea +39 3480725255 oppure mail antea@controventotrekking.it Termine Iscrizioni: entro e non oltre le ore 18 di venerdì 3 agosto.