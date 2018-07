Escursione narrata: gli alberi nelle parole di mauro corona

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Racconteremo della vita nascosta di alberi e fiori con le parole di uno degli scrittori più influenti e più amati da grandi e piccini. Attraverso la lettura di alcuni brani dal suo libro “Le voci del bosco”, osserveremo in Natura quali sono gli alberi di cui lo scrittore narra, e capiremo insieme a quale mondo magico Corona si è ispirato e il vero concetto di BIODIVERSITA’. Alberi abbarbicati, solitari o gregari, alberi tenaci e alberi nobili. Ma anche alberi superbi e orgogliosi; alberi donna e alberi eterni bambini, e poi fiori e rarità botaniche che a queste quote assumono forme insolite e vivono storie straordinarie. Partiremo dal Rifugio Lagdei attraverso l’antico vivaio forestale usato per rimboschimento di inizio secolo, ora vivaio per la conservazione della biodiversità. Lungo uno dei sentieri meno battuti del Parco, attraverseremo diverse fasce altitudinali con boschi di faggi secolari, antiche carbonaie e abetaie. Giungeremo in vetta al Monte Fosco (1683 m) guidati dai racconti dello scrittore Mauro Corona. Non è necessario aver letto il suo libro, poichè impareremo insieme a distinguere e conoscere le specie del nostro Appennino anche attraverso le sue parole. Rientreremo al Rifugio per un altro percorso non meno ameno, accompagnati dal “dolon-dolon” del campanaccio di qualche mucca prettamente autoctona 😀 PROGRAMMA Ritrovo: Appuntamento 1: ore 7:30 – Parcheggio centro commerciale Panorama, Via Silvio Pellico 20, Parma (PR) Appuntamento 2: ore 9:00 – Rifugio Lagdei, Str. Lagdei, 43021 Bosco di Corniglio PR Rientro previsto per le ore 16:30 Difficoltà: E (Escursionistico, media difficoltà) Dislivello: 600 metri Lunghezza: 8 km Ore di cammino (soste escluse): 4 Per chi è adatta: Bambini da 10 anni, abituati al cammino. I minori di 18 anni devono essere obbligatoriamente accompagnati da persona garante e responsabile. Possono partecipare gli amici a 4 zampe muniti di guinzaglio (da regolamento Parco). Equipaggiamento: Scarponi/scarponcini SUOLA VIBRAM, acqua e pranzo al sacco, giacca in materiale traspirante, pile o maglioncino, zaino giornaliero da 25 litri, crema solare e cappellino; Facoltativo: bastoncini da trekking. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 12 € Adulti e ragazzi dai 13 anni; 10 € bambini e ragazzi fino a 12 anni; Numero massimo di partecipanti: 30. Annullamento: La gita viene confermata con un minimo di 5 partecipanti. La gita verrà annullata solo in caso di forte maltempo entro le ore 18 del giorno precedente la gita. La partecipazione all’escursione comporta l’accettazione del Regolamento d’escursione. ISCRIZIONI Antea +39 3480725255 oppure mail antea@controventotrekking.it Termine Iscrizioni: entro e non oltre le ore 18 di sabato 4 agosto.