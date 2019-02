Escursione nel parco con le guardie ecologiche

Una semplice escursione per ammirare alcuni sentieri del Parco dei Cento Laghi in compagnia delle Guardie Ecologiche Volontarie di Parma, che ci presenteranno il nuovo corso per diventare GEV in una cornice tutta al naturale. Tra torrenti, abetaie e animali selvatici incontreremo alcune delle migliori Guardie Ecologiche attive sul territorio per scoprire in che modo dedicano il loro tempo e la loro grande passione all'ambiente che ci circonda.



Appuntamento ore 10.30 al Ponte del Cagno - località Bosco di Corniglio (Corniglio PR)



Quota di partecipazione per accompagnamento guidato ed assistenza tecnica con Guida Ambientale Escursionistica abilitata

€ 13,00/persona (€ 7,00 i bambini)



Si consiglia abbigliamento caldo e a strati, calze e scarponi da trekking, giacca in materiale traspirante, pile o maglione, cuffia, guanti, bastoncini da trekking, borraccia da 1 litro/thermos.



Prenotazione obbligatoria

Entro Venerdì 1 Marzo al 347.6952605 - bennaturetrek@gmail.com