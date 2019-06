A Parma i laboratori "Impariamo a mangiare bene"

Si terranno sabato e domenica a Parma i laboratori didattici organizzati da Esselunga in collaborazione con Madegus, spin off dell’Università, per avvicinare i bambini al mondo della frutta e verdura.

Il tour di Esselunga dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni arriva a Parma, presso il negozio di via Emilia Ovest, nelle giornate di sabato e domenica. I laboratori, ispirati alla nuova campagna Esselunga “Super Foodies” dedicata alla sana e corretta alimentazione, sono curati da Madegus, spin off dell’Università di Parma che si occupa di educazione alimentare e divulgazione ludico scientifica nel campo della nutrizione.

La serie di eventi “Impariamo a mangiare bene”, è stata avviata per la prima volta a maggio e si terrà in alcune città italiane, all’interno di appositi spazi nei negozi Esselunga allestiti a tema “Super Foodies”, la nuova collezione di ventiquattro personaggi 3D ispirati a frutta e verdura. Attraverso una serie di prove e giochi di squadra organizzati dai Maestri del Gusto, esperti di educazione alimentare, i bambini saranno guidati alla scoperta del mondo dell’alimentazione, per apprendere in maniera divertente e interattiva tante curiosità e ricette originali per consumare frutta e verdura.

I laboratori sono gratuiti e si terranno sabato e domenica mattina alle 10.30 e alle 11.30 e sabato e domenica pomeriggio alle 15.30, 16.30 e 17.30.