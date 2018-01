essere strordinari - corso gratuito

Essere Straordinari è un metodo teorico-pratico creato dal coach Marco Becchi per vivere meglio con sè stessi e con gli altri, per capire cosa si vuole veramente e come realizzare i propri obiettivi. Un insieme di pratiche e strumenti che accompagnano in un percorso di crescita personale motivante.

Cambiando il modo di pensare e vivendo con consapevolezza le proprie capacità e desideri è possibile creare obiettivi ben formati, costruire una strategia step by step e passare fin da subito all'azione.

Durante il corso - completamente GRATUITO - si imparerà il metodo Essere Straordinari che permette di:

- dare il via ad un modo di pensare positivo

- creare obiettivi ben formati, costruire una strategia e passare subito all'azione

- migliorare le abilità comunicative per relazionarsi con gli altri, in famiglia, sul lavoro e nelle relazioni interpersonali

- trasformare le emozioni, come la rabbia e la paura, in determinazione e coraggio

- costruire convinzioni potenzianti e smantellare ogni convinzione limitanti

Il corso si tiene martedì 6 febbraio dalle 20.00 alle 22.00 all'Hotel Parma & Congressi. La partecipazione è gratuita, ma è necessario compilare il form di prenotazione. Per ulteriori informazione e per accreditarsi: https://www.facebook.com/events/1610092002408415 e http://www.marcobecchi.it/corsiregistrazione.php?idcorso=32