Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

L’associazione UCAI Sezione di Parma è lieta di presentare la Collettiva ESTATE INAUGURAZIONE SABATO 22 GIUGNO 2019 ALLE ORE 17.00 presso GALLERIA S.ANDREA Via Cavestro 6, Parma Dal 22 giugno al 4 luglio 2019 Orari di apertura: da martedì a sabato 10-12 e 16-19; domenica 16-19; lunedì chiuso Ingresso libero Sabato 22 giugno alle ore 17 inaugura la collettiva ESTATE in cui 32 soci dell’ associazione culturale UCAI di Parma offrono alla città un divertente e solare sguardo d’arte contemporanea per chiudere in bellezza le attività della Galleria S. Andrea prima della temporanea chiusura estiva. Le attività espositive già programmate per la stagione autunnale riprenderanno a partire da sabato 31 agosto.