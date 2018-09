Euronics ti porta sulla luna: il divulgatore scientifico parmigiano Marco Bastoni ospite nel punto vendita Euronics

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Parma, 12 settembre 2018 - L’astronomia e l’osservazione della Luna saranno le protagoniste assolute di una serata davvero imperdibile e dal sapore lunare e stellare in programma venerdì 21 settembre a partire dalle ore 20.00 presso lo Store Euronics di Strada Burla, situato all’interno di Parma Retail. Durante il corso della serata gli ospiti presenti potranno conoscere e trovare risposta a tutte le curiosità sull’affascinante mondo della Luna e dell’Universo in generale, grazie alla presenza dell’esperto in materia Marco Bastoni che condurrà la serata e sarà a disposizione per rispondere alle domande di tutti gli appassionati. Oltre alla divulgazione scientifica, Marco Bastioni è impegnato nella diffusione della cultura astronomica nelle scuole e nell’organizzazione di viaggi per scoprire le meraviglie del cielo stellato. Tutti i presenti all’interno dello store Euronics potranno vivere al meglio questa unica esperienza grazie ad un telescopio sincronizzato ad un monitor sul quale verranno proiettate in diretta le immagini della Luna e attraverso il quale si potranno seguire le spiegazioni degli esperti Euronics. Poi un secondo telescopio sarà utilizzabile dai presenti per collegare i propri smartphone e realizzare fotografie dei crateri e delle pianure lunari; infine un altro telescopio sarà utilizzabile dai partecipanti per l’osservazione libera. Prima dell’incontro gli ospiti presenti potranno intrattenersi nel piazzale esterno del punto vendita per degustare insieme un delizioso aperitivo. L’ingresso è gratuito e la prenotazione non è necessaria. Segnatevi in agenda venerdì 21 settembre per una serata al chiaro di Luna insieme ad Euronics! Euronics-Dimo Spa, azienda leader nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica di consumo, propone nei propri store di Parma (in Via Napoleone Colajanni presso Esselunga Via Emilia Ovest e presso Parma Retail) un’ampia offerta di prodotti di qualità e di tecnologia avanzata unitamente alla competenza del personale di vendita e alla costante attenzione alla convenienza, con la continua realizzazione di promozioni sempre diverse ed innovative. Audio, Video, Informatica, Telefonia, Entertainment, Fotografia, Smart Home, Grandi e Piccoli Elettrodomestici, Clima, Incasso: l’offerta Euronics a Parma è l’ideale per rispondere alle necessità di tutti i consumatori, anche i più esigenti.