Parma Capitale della Cultura, è il week end dell'inaugurazione: giorni ricchissimi di eventi

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero. Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889

PARMA CAPITALE DELLA CULTURA: IL PROGRAMMA DELL'INAUGURAZIONE

Venerdì 10 gennaio

Teatro Regio: stagione lirica

Teatro Regio – Via Garibaldi, 16/a

Alle 20.00 va in scena Turandot, dramma lirico in tre atti e cinque quadri su libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni dalla fiaba teatrale omonima di Carlo Gozzi. Musica Giacomo Puccini. Maestro concertatore e direttore Valerio Galli. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 0521203999 www.teatroregioparma.it

Teatro Europa: stagione serale

Via Oradour, 14

Alle 20.00 conferenza dal titolo Le donne nel Medioevo. Per informazioni e prezzi tel.0521243377.

Sabato 11 gennaio

Inaugurazione Parma Capitale italiana della Cultura 2020

Dopo l’apertura della mostra “Noi, il cibo, il nostro pianeta”, la nazione Parma riunita nel centro storico accoglierà tutte le città d’Italia in una grande parata dedicata alle “parole della cultura”. Il corteo partirà dal Parco Ducale e percorrerà Via D’Azeglio fino a Piazza Garibaldi, dove il Sindaco saluterà i partecipanti e lancerà il jingle realizzato da Raphael Gualazzi per Parma 2020. Al termine una serie di videomapping e concerti tra parole, poesia e musica per la città. Programma:

Autobus di linea, ospedali, case di riposo e altre sedi

Dalle 10.00 alle 13.00, Sulla linea della cultura: fermate per tutti.

Portici del Grano e Galleria San Ludovico

Dalle 11.00 alle 13.00 inaugurazione della mostra “Noi, il cibo, il nostro pianeta".

Parco Ducale

Dalle 16.00 alle 16.30 Raduno della passeggiata inaugurale. Si suggerisce la registrazione online su www.parma2020.it

Piazzale Santa Croce, Via D’Azeglio, Piazza Garibaldi

Dalle 16.30 alle 18.00 Passeggiata inaugurale, musica tra trampolieri e bande. Videomapping

Le parole di Parma 2020.

Piazzale della Pace e Piazza Duomo

Dalle 18.00 alle 23.00 Videomapping.

Auditorium del Carmine

Dalle 19.00 alle 20.30 Gran Partita, di Wolfang Amadeus Mozart, con l’Ensemble di Fiati

dell’Accademia del Carmine del Conservatorio Arrigo Boito.

Auditorium Paganini

Dalle 21.00 alle 23.00 “24 Capricci per violino solo”, di Niccolò Paganini, trascrizione per

orchestra, Filarmionica Arturo Toscanini. Ingresso a pagamento. Gli eventi sono ad ingresso libero sino ad esaurimento posti, salvo ove diversamente specificato. Per informazioni www.parma2020.it – tel. 0521218889.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 Visita guidata. Un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti.

Pinacoteca Stuard - Borgo Parmigianino,2

Alle 15.30 Disegno dorato. Laboratorio per bambini da 4 a 10 anni. Andiamo insieme alla scoperta dei “fondi oro” presenti nella Pinacoteca e come i pittori del Trecento creiamo il nostro piccolo capolavoro. Max 20 partecipanti. È richiesta la prenotazione: tel. 0521508184. Alle 16.30 Visita guidata. La collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San

Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Visite guidate al Museo

Museo Glauco Lombardi – strada Garibaldi, 15

Alle 10.30 visita guidata al Museo. Ingresso compreso nel biglietto d’ingresso (euro 5,00). Per informazioni tel. 0521233727.

Teatro Regio: stagione lirica

Teatro Regio – Via Garibaldi, 16/a

Alle 17.00 va in scena Turandot, dramma lirico in tre atti e cinque quadri su libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni dalla fiaba teatrale omonima di Carlo Gozzi. Musica Giacomo Puccini. Maestro concertatore e direttore Valerio Galli. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 0521203999 www.teatroregioparma.it

Teatro Europa: stagione serale

Via Oradour, 14

Alle 20.00 La Sibilla del reno: vita di Hildegard Von Bingen, conferenza storica sonora di Monia Galloni. Alle 21.15 va in scena Liturgia per Hildegarda, testo e regia Ilaria Gerbella. Per informazioni e prezzi tel. 0521243377.

Stagione Note&Danza 2019/2020

Nuovo Teatro Pezzani - Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 musica con 40 Fingers Guitar quartet, con Matteo Brenci, Emanuele Grafitti, Andrea Vittori, Marco Steffè. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241 – www.nuovoteatropezzani.it

Teatro del Cerchio: stagione serale

Auditorium Toscanini - Via Cuneo, 3

Alle 21.00 va in scena Maze, con Valentina Bianchi, Aurora Buzzetti, Giulia De Canio. Per informazioni e prenotazioni tel. 3515337070.

Teatro Comunale di Fontanellato stagione 2019/20

Fontanellato

Alle 21.00 va in scena Giuseppe3, di e con Carlo Ferrari e Franca Tragni. Per informazioni e prezzi tel. 3274089399.4

Teatro Moruzzi: stagione di prosa

Noceto

Alle 21.00 va in scena Shakespeare per due, baruffa teatrale a cura della Compagnia Torino Spettacoli. Per informazioni e prezzi tel. 3926405385.

Domenica 12 gennaio

Inaugurazione Parma Capitale italiana della Cultura 2020

Durante le giornate spazio alla letteratura grazie agli incontri con gli autori e ad una serie di iniziative che arriveranno fino ai luoghi più lontani dal centro: gli ospedali, il carcere, le più piccole frazioni “Sulla Linea della Cultura: Fermate per tutti”. Nel pomeriggio, si svolgerà al Teatro Regio la cerimonia istituzionale di apertura, alla presenza del Presidente della

Repubblica Sergio Mattarella, e proseguirà con il taglio del nastro della mostra Time Machine (su invito). Programma:

Autobus di linea, ospedali, case di riposo e altre sedi

Dalle 10.00 alle 18.00, Sulla linea della cultura: fermate per tutti.

Teatro Due

Dalle 11.00 alle 12.30 Il ruggito della storia, incontro con Stefania Auci, autrice de Sicilia. La saga dei Florio.

eatro Regio

Dalle 16.30 alle 18.00 Cerimonia istituzionale alla presenza del Presidente della Repubblica. Su

invito.

Piazza Garibaldi, Piazza Duomo e Piazzale della Pace

Dalle 17.30 alle 23.00 Videomapping.

Casa della Musica

Dalle 18.0 0alle 19.00 Arie e fantasie verdiane, Quintetto d’archi I Musici di Parma.

Palazzo del Governatore

Dalle 18.30 alle 19.30 inaugurazione della mostra “Time Machine. Vedere e sperimentare il tempo”. Su invito.

Gli eventi sono ad ingresso libero sino ad esaurimento posti, salvo ove diversamente

specificato. Per informazioni www.parma2020.it – tel. 0521218889.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 Visita guidata. Un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti. Alle 16.30 La favola delle teste di legno. spettacolo della Compagnia I burattini dei Ferrari.Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti.

Pinacoteca Stuard - Borgo Parmigianino,2

Alle 16.30 Visita guidata. La collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Barocco in San Rocco

Strada Università, 8/A

Alle 17.00 concerto di Francesco Monica al clavicembalo. Ingresso libero. Per informazioni www.conservatorio.pr.it

Teatro del Cerchio: stagione ragazzi

Auditorium Toscanini - Via Cuneo, 3

Alle 17.00 va in scena Una bellissima catastrofe. Per informazioni e prenotazioni tel. 3515337070.

Teatro Europa: stagione serale

Via Oradour, 14

Alle 18.00 va in scena Liturgia per Hildegarda, testo e regia Ilaria Gerbella. A seguire, alle 19.00, Hildergardium, momento conviviale parole e cibo di cura. Per informazioni e prezzi tel. 0521243377.

Teatro Regio: stagione lirica

Teatro Regio – Via Garibaldi, 16/a

alle 20.30 andrà in scena Turandot, dramma lirico in tre atti e cinque quadri su libretto di Giusepèe Adami e Renato Simoni dalla fiaba teatrale omonima di Carlo Gozzi. Musica Giacomo Puccini. Maestro concertatore e direttore Valerio Galli. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 0521203999 www.teatroregioparma.it

Stagione Note&Danza 2019/2020

Nuovo Teatro Pezzani - Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 Acqua e sale, omaggio a Mina e Celentano, con Ornella Serafini e Flavio Furian. Per

informazioni e biglietti tel. 0521200241 – www.nuovoteatropezzani.it

Stagione di Teatro Ragazzi 19/20

Teatro alla Corte, Corte di Giarola - Pontescodogna

Alle 16.30 va in scena le Nid (il nido). Storia di un uovo, con Consuelo Ghiretti e Francesca Grrisenti, pupazzi Ilaria Comisso, scene e luci Donatello Galloni, dai 3 anni. Per informazioni, prenotazioni e prezzi info@associazioneuot.it - tel. 346 6716151.

Teatro Comunale di Fontanellato stagione 2019/20

Fontanellato

Alle 17.00 va in scena Giuseppe3, di e con Carlo Ferrari e Franca Tragni. Per informazioni e

prezzi tel. 3274089399.

Io & thé a teatro

Teatro Comunale Adolfo Tanzi - Felegara

Alle 17.00 va in scena Fagioli, con Giacomo Anderle e Alessio Kogoj. Prima dello spettacolo, alle 16.00, merenda ad offerta libera, il ricavato sarà donato all'associazione Brainwash. Per informazioni e prezzi tel. 0525422790.