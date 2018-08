Tra sagre, castelli e mostre: tutti gli appuntamenti

Venerdì 17

Cinema Astra arena estiva

Piazzale Volta, 3

Alle 21.15 proiezione del film I segreti di Wind river. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Cinema D’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33 Alle 21.15 proiezione del film Tully. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Fiera di Ferragosto

Fontanellato

Gastronomia, Luna park e alle 21.30 Woman in love, omaggio alle grandi cantanti donne. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521829055.

Sabato 18

Visite guidate e attività nei Musei civici Castello dei Burattini – Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è

necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard – Borgo Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio Viaggio in Pinacoteca. Nel periodo dedicato alle vacanze, ispirati dai pittori della Pinacoteca, i bambini potranno dipingere ad acquerello il mare come il Tempesta, le colline, i laghi e i boschi come Giulio e Guido Carmignani, immaginando di viaggiare con la fantasia e... i pennelli! Età: 4 – 9 anni. Durata: 1ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521508184. Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Cinema Astra arena estiva

Piazzale Volta, 3 Alle 21.15 proiezione del film Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Cinema D’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33 Alle 21.15 proiezione del film Il filo nascosto. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Mamiano in festa

Tensostruttura di Mamiano Dalle 19.00 cena e ballo liscio con l’orchestra Budriesi.

Fiera d’agosto

Piazza Miodini – Felino

In serata stand gastronomici con cucina tradizionale e dalle 22.30 Disco Inferno in concerto. Per informazioni tel. 0521331342.

Visita guidata notturna

Castello di Bardi

Alle 21.00 visita guidata notturna al castello. Ingresso adulti euro 12,00; bambini euro 8,00. Prenotazione obbligatoria tel. 0525733021 o 3801088315.

Fiera di Ferragosto

Fontanellato Gastronomia, Luna park e alle 21.30 Omaggio a Lucio Battisti. Ingresso gratuito. Per

informazioni tel. 0521829055.

Domenica 19

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini – Via Melloni, 3 Alle 11.00 laboratorio Costruiamo un Burattino! Laboratorio per famiglie: dopo aver esplorato il museo, grandi e piccoli costruiranno un vero burattino! Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 15 bambini. É gradita la prenotazione: tel 0521031631. Alle 16.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard – Borgo Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Cinema Astra arena estiva

Piazzale Volta, 3

Alle 21.15 proiezione del film The post. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Cinema D’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.15 proiezione del film Come un gatto in tangenziale. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Mercatino dell’antiquariato con mostra di aste Casa d’aste Martini

Fontanellato

Per tutta la giornata attorno alla Rocca antiquariato d’epoca, rigatteria, vintage e modernariato. Per informazioni tel. 0521829055.

Fiera d’agosto

Piazza Miodini – Felino

In serata stand gastronomici con cucina tradizionale e dalle 22.30 concerto della Divina band. Per informazioni tel. 0521331342.

Cinema a corte

Piazza Fanfulla, 7/a - Traversetolo

Alle 21.30 proiezione del film La mélodie. Ingresso adulti euro 5,00; bambini dai 3 agli 8 anni

euro 3,00.

Lunedì 20

Cinema Astra arena estiva

Piazzale Volta, 3

Alle 21.15 proiezione del film Il maestro di violino. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Cinema D’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.15 proiezione del film Sono tornato. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Sere d’estate

Viale Libertà - Borgo Val di Taro

Alle 21.00 Sugar time band in concerto, cover band di Zucchero. Ingresso gratuito.

Cinema a corte

Piazza Fanfulla, 7/a - Traversetolo

Alle 21.30 proiezione del film Tonya. Ingresso adulti euro 5,00; bambini dai 3 agli 8 anni euro

3,00.